Giriş Tarihi: 13.09.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
08:12
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur, faziletleri nelerdir? Diyanet ile Mevlid Kandili orucu var mı, tutulur mu?
Yılın son kandili için islam alemini coşku ve sevinç kaplarken, bu günü yapacağı ibadetlerle değerlendirmek isteyen kişiler Mevlid kandil'inde yapılacak ibadetleri araştırıyor. İslam dünyasında Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için kutlanan bu anlamlı gün ibadet ve dua ile geçirilirken, bir yandan da oruç tutulur mu merak ediliyor. Kandil günü oruç tutmak sevap mı, Mevlid Kandili'nde kaç gün oruç tutulur mu soruları yanıt arıyor. Peki, Mevlid Kandil'inde oruç tutulur mu? İşte, detayları...