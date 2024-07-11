Mide balonu ameliyatında öldü: Üniversiteli Ali Can Gül’ün son görüntüleri ortaya çıktı!

Hukuki süreç başlatan baba Hasan Gül, oğlunun 5 Haziran'da hastaneye geldiğini belirterek, olay gününün görüntülerine ulaştıklarını söyledi. Görüntülere göre oğlunun saat 09.30'da hastaneye girdiğini ifade eden Gül, "Bütün görüntüler elimizde şu anda. Oğlum çok büyük bir ihmal sonucu bildiğiniz cinayete kurban gitti. Benim oğlumu katlettiler. Yani gerçekten vicdanım sızlıyor. Çok kötü günler yaşıyorum. Adalet bekliyorum, yani gerçekten adalet bekliyorum. Ama adaletin yerini bulacağını da biliyorum. Bunu oğluma yapanların adalet önünde hesap vereceği güne çok az kaldı" dedi.