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Mide balonu ameliyatında öldü: Üniversiteli Ali Can Gül’ün son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
15:38
Mide balonu ameliyatında öldü: Üniversiteli Ali Can Gül’ün son görüntüleri ortaya çıktı!
Acı olay Mersin'deki özel bir hastanede meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ali Can Gül, mide balonu operasyonunda hayatını kaybetti. Talihsiz gencin hastaneye gelişi ve sonrasında yaşananların yer aldığı kamera kayıtları da ortaya çıktı. Acılı baba Hasan Gül ise "Oğlum çok büyük bir ihmal sonucu bildiğiniz cinayete kurban gitti" diyerek dert yandı…