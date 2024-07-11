Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mide balonu ameliyatında öldü: Üniversiteli Ali Can Gül’ün son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:38

Mide balonu ameliyatında öldü: Üniversiteli Ali Can Gül’ün son görüntüleri ortaya çıktı!

Acı olay Mersin'deki özel bir hastanede meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ali Can Gül, mide balonu operasyonunda hayatını kaybetti. Talihsiz gencin hastaneye gelişi ve sonrasında yaşananların yer aldığı kamera kayıtları da ortaya çıktı. Acılı baba Hasan Gül ise "Oğlum çok büyük bir ihmal sonucu bildiğiniz cinayete kurban gitti" diyerek dert yandı…

İHA
Mide balonu ameliyatında öldü: Üniversiteli Ali Can Gül’ün son görüntüleri ortaya çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde yaşayan ve Limasol Türk Ocağında amatör futbolcu olan Ali Can Gül, yaşadığı sakatlık sonrası kilo almaya başladı. Genç, sakatlığı atlattıktan sonra kilo vermede sıkıntı yaşayınca midesine balon taktırmak için Mersin'deki özel bir hastaneye gitti. Halası ile 4 Haziran'da Mezitli ilçesindeki hastaneye giden Gül'e görüştükleri doktor tarafından ertesi gün için randevu verildi.

Mide balonu ameliyatında öldü: Üniversiteli Ali Can Gül’ün son görüntüleri ortaya çıktı!

5 Haziran'da halası ile hastaneye gelen Gül, ameliyat bedeli için talep edilen 30 bin TL ücreti yatırdıktan sonra operasyona geçildi. Operasyona başladıktan bir süre sonra halasına gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Halasının durumu haber verdiği 50 yaşındaki baba Hasan Gül, ilk uçakla Mersin'e gelerek hukuki süreç başlatırken, gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü Girne'nin Bahçeli köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mide balonu ameliyatında öldü: Üniversiteli Ali Can Gül’ün son görüntüleri ortaya çıktı!

Hukuki süreç başlatan baba Hasan Gül, oğlunun 5 Haziran'da hastaneye geldiğini belirterek, olay gününün görüntülerine ulaştıklarını söyledi. Görüntülere göre oğlunun saat 09.30'da hastaneye girdiğini ifade eden Gül, "Bütün görüntüler elimizde şu anda. Oğlum çok büyük bir ihmal sonucu bildiğiniz cinayete kurban gitti. Benim oğlumu katlettiler. Yani gerçekten vicdanım sızlıyor. Çok kötü günler yaşıyorum. Adalet bekliyorum, yani gerçekten adalet bekliyorum. Ama adaletin yerini bulacağını da biliyorum. Bunu oğluma yapanların adalet önünde hesap vereceği güne çok az kaldı" dedi.

Mide balonu ameliyatında öldü: Üniversiteli Ali Can Gül’ün son görüntüleri ortaya çıktı!

Görüntüleri incelediklerinde ihmali gördüklerini dile getiren Gül, "Oğlumun operasyonun yapıldığı odada oksijen tüpü yok. Görüntülerde oksijen tüpünün sonradan geldiği var.

Mide balonu operasyonunda hayatını kaybeden üniversiteli gencin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Mide balonu ameliyatında öldü: Üniversiteli Ali Can Gül’ün son görüntüleri ortaya çıktı!

Kalp ritim cihazı yok, sonradan geldiği kamera görüntülerinde var. Yani oğlum öldükten sonra oğluma yapılan işkence, oğluma yapılan zulüm, hepsi kamera kayıtlarında var. Doktor iki defa morga giriyor. Morga girerken görüntüleri var.

SON DAKİKA