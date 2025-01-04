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Haberler Yaşam Midway filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Midway filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:31

Midway filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Midway filmi ne zaman çekildi?

II. Dünya Savaşı sırasında ABD ve Japonya arasında geçen savaşı anlatan yapım Midway filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Savaş filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Aksiyon ve tarihi film severler ekran başında. Peki; Midway filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Midway filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Midway filmi ne zaman çekildi?

Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson gibi isimlerin yer aldı Midway filmi oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alıyor. 2019 yapımı film bu akşam ekranlarda. İşte, Midway filmi konusu....

Midway filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Midway filmi ne zaman çekildi?

MİDWAY FİLMİ KONUSU

Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor.

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Midway filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Midway filmi ne zaman çekildi?

Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.

Midway filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Midway filmi ne zaman çekildi?

MİDWAY FİLMİ OYUNCULARI

Ed Skrein
Patrick Wilson
Luke Evans
Aaron Eckhart
Nick Jonas
Etsushi Toyokawa
Tadanobu Asano
Luke Kleintank
Jun Kunimura
Darren Criss
Keean Johnson
Mandy Moore
Dennis Quaid
Woody Harrelson

Midway filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Midway filmi ne zaman çekildi?
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