Haberler
Yaşam
Midway filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Midway filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
16:31
Midway filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Midway filmi ne zaman çekildi?
II. Dünya Savaşı sırasında ABD ve Japonya arasında geçen savaşı anlatan yapım Midway filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Savaş filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Aksiyon ve tarihi film severler ekran başında. Peki; Midway filmi nerede ve ne zaman çekildi?