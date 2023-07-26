Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölüm anı ortaya çıktı! Kahreden kazada yaya geçidi detayı!

İlk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Buğdaycı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Buğdaycı'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.