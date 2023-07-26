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Haberler Yaşam Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölüm anı ortaya çıktı! Kahreden kazada yaya geçidi detayı!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:04

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölüm anı ortaya çıktı! Kahreden kazada yaya geçidi detayı!

Kahreden olay Diyarbakır'da yaşanmıştı. Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın (31), yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya, bisikletle yaya geçidinden caddenin karşısına geçtiği sırada çarptığı görülürken, gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Mahsun K.'nin ilk ifadesinde, "Seyir halindeyken aniden önüme çıktı" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölüm anı ortaya çıktı! Kahreden kazada yaya geçidi detayı!

Feci kaza, 23 Temmuz akşam saatlerinde Sur ilçesi Fetih ile Kıtıbıl Mahallesi sınırındaki Hayati Avşar Caddesi'nde yaşandı.

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölüm anı ortaya çıktı! Kahreden kazada yaya geçidi detayı!

Bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya, Mahsun K.'nin kullandığı 35 KSA 08 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölüm anı ortaya çıktı! Kahreden kazada yaya geçidi detayı!

İlk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Buğdaycı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Buğdaycı'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölüm anı ortaya çıktı! Kahreden kazada yaya geçidi detayı!

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücü Mahsun K'yı gözaltına aldı. Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın cenazesi, otopsinin ardından gece saatlerinde morgdan alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölüm anı ortaya çıktı! Kahreden kazada yaya geçidi detayı!

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mahsun K., emniyete götürüldü. Burada işlemleri yapılan sürücü Mahsun K., adliyeye sevk edildi.

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