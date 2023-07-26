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Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölüm anı ortaya çıktı! Kahreden kazada yaya geçidi detayı!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 13:52
Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
14:04
Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölüm anı ortaya çıktı! Kahreden kazada yaya geçidi detayı!
Kahreden olay Diyarbakır'da yaşanmıştı. Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın (31), yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya, bisikletle yaya geçidinden caddenin karşısına geçtiği sırada çarptığı görülürken, gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Mahsun K.'nin ilk ifadesinde, "Seyir halindeyken aniden önüme çıktı" dediği öğrenildi. İşte detaylar...