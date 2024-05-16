Milas’ta gece kulübünde vahşice katledilmişti! Zehra Bayır’ın katilinin cezası belli oldu

Muğla Milas'ta 2022 yaz aylarında Konya'dan gelen Zehra Bayır (18), kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalışmaya başladı. Bayır, bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre; işletme sahipleri, Bayır'a toplu para vereceklerini belirterek, hiç ödeme yapmadı.

