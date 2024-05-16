Haberler
Yaşam
Milas'ta gece kulübünde vahşice katledilmişti! Zehra Bayır'ın katilinin cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 16.05.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
12:24
Milas'ta gece kulübünde vahşice katledilmişti! Zehra Bayır'ın katilinin cezası belli oldu
Milas'ta işe girdiği gece kulübünde vahşice katledilen 18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetiyle ilgili süren davada karar çıktı. Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık İlimder İlter, kadını kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.