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Haberler Yaşam Milas'ta gece kulübünde vahşice katledilmişti! Zehra Bayır'ın katilinin cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 16.05.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 12:24

Milas'ta gece kulübünde vahşice katledilmişti! Zehra Bayır'ın katilinin cezası belli oldu

Milas'ta işe girdiği gece kulübünde vahşice katledilen 18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetiyle ilgili süren davada karar çıktı. Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık İlimder İlter, kadını kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’ta gece kulübünde vahşice katledilmişti! Zehra Bayır’ın katilinin cezası belli oldu

24 Temmuz 2022 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Zehra, çalıştığı eğlenme mekanında katledildi, cesedi ise havuza atıldı.

Milas’ta gece kulübünde vahşice katledilmişti! Zehra Bayır’ın katilinin cezası belli oldu

Muğla Milas'ta 2022 yaz aylarında Konya'dan gelen Zehra Bayır (18), kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalışmaya başladı. Bayır, bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre; işletme sahipleri, Bayır'a toplu para vereceklerini belirterek, hiç ödeme yapmadı.

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Milas’ta gece kulübünde vahşice katledilmişti! Zehra Bayır’ın katilinin cezası belli oldu

Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Bu sırada sert cisim ile başına vurulan Bayır, mekanın bahçesindeki havuza atıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Milas’ta gece kulübünde vahşice katledilmişti! Zehra Bayır’ın katilinin cezası belli oldu

Olay sonrası işletmenin ortakları İlimder İlter (25), Ömer İlter (46), garson Ünal Karakülah, Hatice K. (20), Taner K. (28) ve Milas Adliyesi'nde görevli katip Ahmet G. (42) gözaltına alındı. İlter kardeşler ile Karakülah tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Milas’ta gece kulübünde vahşice katledilmişti! Zehra Bayır’ın katilinin cezası belli oldu

KATİLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede; İlter kardeşler hakkında 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

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