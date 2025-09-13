Haberler
Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edildi! Roma İmparatorluğu'nun sağlık yapısı 1850 yıl sonra tekrar şifa dağıtacak
Giriş Tarihi: 13.09.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:04
Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde bulunan 1850 yıllık nymphaion (bir kuyu veya pınarın üzerine dikilen anıt) yapılacak çalışmayla ilk günkü işlevine kavuşacak. Myra Antik Kenti ile kentin limanı Andriake arasında, günümüzde eski sanayi bölgesinde kalan su yapısındaki çalışmalar, sanayinin faaliyetine son verilmesinin ardından hız kazandı.