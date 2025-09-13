Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edildi! Roma İmparatorluğu’nun sağlık yapısı 1850 yıl sonra tekrar şifa dağıtacak

Tesisin yaklaşık 1850 yıllık, Roma dönemine ait, tamamen kesme taşlarla yapılmış anıtsal bir mimariye sahip olduğunu anlatan Çevik, "Yer altında kaynayan doğal maden suyuyla dolu ve sürekli kaynıyor. Demir, magnezyum, fosfor, kükürtün olduğu zengin bir su. Bir kapıdan girip, diğerinden çıkmak zorunda olmadığınız, bir çok kapısı olan, yanda başka bölümlere de bağlanan, hem doğudan hem batıdan üçer kapıyla bağlantı kuran, çoklu bir trafik düzenlemesine sahip bir yapı. Birbirleriyle organik ve görsel olarak ilişkileri de olan bir alandan bahsediyoruz." diye konuştu.