Giriş Tarihi: 26.08.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
13:54
Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9'uncu sınıflarda geliyor! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor
MEB'ten yeni eğitim öğretim dönemi öncesi önemli duyuru: Müfredat değişiyor! İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak. Akabinde ise diğer kademelere de gelecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geçiliyor. Bakan Yusuf Tekin çalışmanın hayata geçeceği tarihi duyurdu. İşte milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haberin detayları...