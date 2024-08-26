Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9’uncu sınıflarda geliyor! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor

ÖNCE 1. 5. VE 9. SINIFLARDA BAŞLAYACAK!

Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.