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Giriş Tarihi: 26.08.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:54

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9'uncu sınıflarda geliyor! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor

MEB'ten yeni eğitim öğretim dönemi öncesi önemli duyuru: Müfredat değişiyor! İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak. Akabinde ise diğer kademelere de gelecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geçiliyor. Bakan Yusuf Tekin çalışmanın hayata geçeceği tarihi duyurdu. İşte milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haberin detayları...

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9’uncu sınıflarda geliyor! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Bakan Tekin son yılların en kapsamlı müfredat değişikliğini duyurdu. Son yılların en kapsamlı çalışmasında bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata adım atılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir toplantıda müjdeyi verdi. İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8-10-11-12. sınıflara da gelecek...

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9’uncu sınıflarda geliyor! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son 20 yılda derslik sayısında artış, derslik başında düşen öğrenci sayısında önemli bir düşüş ve öğretmen sayısının ikiye katlandığı bilgisini paylaşarak konuşmasına başladı.

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Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9’uncu sınıflarda geliyor! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor

Eğitimin çağa uygun şekilde geliştiği ve dersliklerin son sistemlerle donatıldığını aktaran Bakan Tekin, EBA eğitimine de dikkat çekti. Daha sonra 1, 5 ve 9'uncu sınıfları ilgilendiren o müjdeyi verdi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanmaya başlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9’uncu sınıflarda geliyor! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor

BU YIL BAŞLIYOR!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kademeli olarak başlayacağını duyurdu. İçerikleri sadeleştiren ama ders saatlerinde değişikliğe gidilmeyen yeni müfredat bu yıl okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9’uncu sınıflarda geliyor! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor

ÖNCE 1. 5. VE 9. SINIFLARDA BAŞLAYACAK!

Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.

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