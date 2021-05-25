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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte okulların kapanma tarihi
Giriş Tarihi: 25.05.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 15:46

Milli Eğitim Bakanı 'ta sorusuna net yanıt! 2021 ? İşte

'de milyonlarca öğrenci sorusuna yanıt arıyordu. Konuya ilişkin beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı 'tan geldi. Bakan Selçuk geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada tüm bu sorulara yanıt niteliğinde bir açıklamada bulunmuş ve Temmuz ayını işaret etmişti. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek, 2021 yaz tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte okulların kapanma tarihi

sorusu milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündeminde bulunuyor. Haziran ayının gelmesine kısa bir süre kala, okulların ne zaman kapanacağı merak edilirken, konuya ilişkin açıklama daha önce Milli Eğitim Bakanı 'tan gelmişti. Banak Selçuk yaptığı açıklamada okulların Temmuz ayına kadar açık kalacağını belirtmişti. Buna göre, okullar ne zaman kapanacak, ? İşte

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte okulların kapanma tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte okulların kapanma tarihi

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte okulların kapanma tarihi

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte okulların kapanma tarihi

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

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