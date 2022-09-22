Milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. C grubunda mücadele eden millilerimiz, bugün Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 4 karşılaşmadan 4 galibiyet alan Türkiye, bu karşılaşmalarda kalesinde hiç gol görmedi ve rakip filelere 14 gol bıraktı. Kritik karşılaşma öncesi, Milli maç hangi kanalda ve UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar;