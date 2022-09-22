Milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler

Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Uluslar Ligi C grubunda şuana kadar 4 maça çıkan milliler, bu karşılaşmaların hepsinden galibiyet ile ayrılmayı başarırken, rakip fileleri 14 kez havalandırdı, kalesinde ise gol görmedi. Peki, Milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte Türkiye Lüksemburg yayın kanalı