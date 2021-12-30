2022 Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Yılbaşı çekilişi Milli Piyango biletleri kaça kadar satılacak?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Milyonlarca kişi çekilişe saatler kala, 120 milyon TL'lik büyük ikramiye için şimdiden hayaller kurmaya başladı. Biletleri alanların yanı sıra, henüz bilet almayan şans oyunu severler "Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; tam, yarım ve çeyrek şeklinde biletler her sene olduğu gibi Kasım ayından bu yana satışa çıktı. Peki, Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılacak? İşte detaylar...