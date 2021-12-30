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Haberler Yaşam 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Yılbaşı çekilişi Milli Piyango biletleri kaça kadar satılacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 21:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 22:11

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Yılbaşı çekilişi Milli Piyango biletleri kaça kadar satılacak?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Milyonlarca kişi çekilişe saatler kala, 120 milyon TL'lik büyük ikramiye için şimdiden hayaller kurmaya başladı. Biletleri alanların yanı sıra, henüz bilet almayan şans oyunu severler "Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; tam, yarım ve çeyrek şeklinde biletler her sene olduğu gibi Kasım ayından bu yana satışa çıktı. Peki, Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılacak? İşte detaylar...

Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Yılbaşı çekilişi Milli Piyango biletleri kaça kadar satılacak?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi heyecan dorukta. 120 Milyon TL'lik ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar an itibarıyla büyük çekilişi beklemeye koyuldu. Henüz bilet almayanlar ise Milli Piyango yılbaşı satışlarının sona ereceği saati merak ediyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları bitti mi, ne zaman ve saat kaçta bitiyor? Detaylar haberde...

Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Yılbaşı çekilişi Milli Piyango biletleri kaça kadar satılacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?

Milli Piyango yılbaşı bilet satışı saat 16:00'da sona erecek.

Çekiliş saat 17:00'da başlayacak. Son çekiliş ise 23:00'da gerçekleşecek. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

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Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Yılbaşı çekilişi Milli Piyango biletleri kaça kadar satılacak?

Şans oyunu severler, yılbaşı biletlerini bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.

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Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Yılbaşı çekilişi Milli Piyango biletleri kaça kadar satılacak?

31 Aralık Cuma günü yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi heyecanını sabah.com.tr farkı ile yaşayabilirsiniz. Açıklanan ikramiyeleri saniyeler sonra bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama 2022 sayfamız üzerinden tam sıralı kazandıran numaralar listesine de ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başlarken, bilet fiyatları da belli oldu. Milli Piyango Online resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tam biletler 120 TL, yarım biletler 60 TL ve çeyrek biletler 30 TL olduğu belirtildi.

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