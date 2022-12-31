Haberler Yaşam Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 09:42

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde 3 rakam ne kadar veriyor sorusu bilet sahipleri tarafından merakla inceleniyor. Büyük ikramiye için tüm rakamları gerekirken, birkaç rakamı tutturabilen vatandaşlar da ikramiye kazanabiliyor. Bu noktada MPİ internet sitesinde, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor, son 3 rakam kaç TL ikramiye kazandırıyor gibi sorgulamalar yer buluyor. Peki bu yıl 2023 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor? İşte güncel ikramiye tutarları ve 3 bilene verilecek ikramiye!