BELLİ OLDU! Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile? İşte, 2025 Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet!

TOPLAM İKRAMİYE 3 MİLYAR 499 MİLYON

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin 2 adet olmak üzere 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak tutarın da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağı açıklandı.