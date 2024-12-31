Haberler
Yaşam
BELLİ OLDU! Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile? İşte, 2025 Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet!
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
23:46
BELLİ OLDU! Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile? İşte, 2025 Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet!
Milli Piyango kime çıktı 2025 çekilişi ile birlikte sorgulanıyor. Şans oyunu severler 600 milyon TL değerindeki büyük ikramiye kazanan biletin nereye, hangi ile çıktığını merak ediyor. Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet 31 Aralık çekilişinde belli oluyor. Peki, Büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? İşte, yanıtı!