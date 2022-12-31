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Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? 2023 Milli Piyango büyük ikramiye kime ve nereye, hangi ile çıktı?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 23:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 23:34

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? 2023 Milli Piyango büyük ikramiye kime ve nereye, hangi ile çıktı?

Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı sorusu yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yanıt buldu! Her yıl olduğu gibi bu yılbaşı gecesinde de tüm ülkede yaşanan yılbaşı çekilişi heyecanı, kazanan biletin açıklanmasıyla birlikte son buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı sorusu milyonların gündemini meşgul etti. 200 milyon TL'lik ikramiyenin kazananı tüm ülke tarafından merak edilirken, Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı sorusu yanıt arıyor. Büyük ikramiyenin çıktığı şehir, ilçe ve bilet bayisi merak konusu oluyor. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? İşte büyük ikramiyeyi kazanan biletin çıktığı il ve ilçe…

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? 2023 Milli Piyango büyük ikramiye kime ve nereye, hangi ile çıktı?

Kazandıran biletlerin alındığı bilet gişeleri ve büyük ikramiyenin çıktığı il ise vatandaşlar tarafından "2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı" sorusuyla arama konusu halini aldı. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile ve nereye çıktı? İşte 2023 Milli Piyango büyük ikramiyenin çıktığı il…

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? 2023 Milli Piyango büyük ikramiye kime ve nereye, hangi ile çıktı?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye 2023 yılında sahibini buldu.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı talihli iller

Giresun-Merkez

İstanbul-Şişli

Bursa-Osmangazi

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Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? 2023 Milli Piyango büyük ikramiye kime ve nereye, hangi ile çıktı?

2022 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKMIŞTI?

31 Aralık 2022 Milli Piyango Çekilişi sonrası 1 kişi 30 milyon TL'nin sahibi olmuştu. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, büyük ikramiye İzmir'in Konak ilçesine isabet etmişti.

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? 2023 Milli Piyango büyük ikramiye kime ve nereye, hangi ile çıktı?

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında – 0556013

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? 2023 Milli Piyango büyük ikramiye kime ve nereye, hangi ile çıktı?

MPİ TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR?

Büyük ikramiye, satılan 1 çeyrek ya da 1 yarım bilete çıkarsa, 200 milyon TL'lik tamamı şanslı bilet sahibinin olacak.

Büyük ikramiye, satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa, her iki talihli 100'er Milyon TL olacak.

Büyük ikramiye, satılan 3 çeyrek bilete çıkarsa, 200 Milyon TL üçe bölünerek talihlilere dağıtılacak.

Büyük ikramiye, satılan 4 çeyrek bilete çıkarsa, 2 yarım bilete ya da 1 tam bilete çıkarsa, her zamanki gibi bilet payına göre dağıtılacaktır.

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