Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? 2023 Milli Piyango büyük ikramiye kime ve nereye, hangi ile çıktı?

Giriş Tarihi: 31.12.2022 23:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 23:34

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? 2023 Milli Piyango büyük ikramiye kime ve nereye, hangi ile çıktı?

Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı sorusu yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yanıt buldu! Her yıl olduğu gibi bu yılbaşı gecesinde de tüm ülkede yaşanan yılbaşı çekilişi heyecanı, kazanan biletin açıklanmasıyla birlikte son buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı sorusu milyonların gündemini meşgul etti. 200 milyon TL'lik ikramiyenin kazananı tüm ülke tarafından merak edilirken, Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı sorusu yanıt arıyor. Büyük ikramiyenin çıktığı şehir, ilçe ve bilet bayisi merak konusu oluyor. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kime çıktı? İşte büyük ikramiyeyi kazanan biletin çıktığı il ve ilçe…