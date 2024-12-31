Milli Piyango büyük ikramiye ödülleri: Milli Piyango ikramiye ödül tutarları ne kadar, kaç bilen kaç kazanır?

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.