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Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:13

Milli Piyango büyük ikramiye ödülleri: Milli Piyango ikramiye ödül tutarları ne kadar, kaç bilen kaç kazanır?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 2025 için geri sayım başlarken ikramiye tutarları araştırılıyor. Büyük ikramiye için biletlerini alan şans oyunu severler ekran başındaki yerlerini aldı. Bilet numaralarına göre ne kadar, kaç TL kazanacaklarını hesaplamaya başlayanlar büyük ikramiye ödüllerini sorguluyor. Peki, Milli Piyango ikramiye tutarları ne kadar, kaç rakama kaç TL ödül? İşte Yılbaşı Özel çekiliş detayları

Milli Piyango büyük ikramiye ödülleri: Milli Piyango ikramiye ödül tutarları ne kadar, kaç bilen kaç kazanır?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi gündemde. 2025 yılına girerken talihli numaralara sahip olmak isteyen vatandaşlar ödül tutalarını araştırmaya başladı. Milli Piyango İdaresi bu yıl dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağını açıkladı. Peki, Milli Piyango ödül tutarları ne kadar, kaç bilen kaç TL kazanıyor?

Milli Piyango büyük ikramiye ödülleri: Milli Piyango ikramiye ödül tutarları ne kadar, kaç bilen kaç kazanır?

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

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Milli Piyango büyük ikramiye ödülleri: Milli Piyango ikramiye ödül tutarları ne kadar, kaç bilen kaç kazanır?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA:

Milli Piyango büyük ikramiye ödülleri: Milli Piyango ikramiye ödül tutarları ne kadar, kaç bilen kaç kazanır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ÖDÜL TUTARLARI

Milli Piyango büyük ikramiye ödülleri: Milli Piyango ikramiye ödül tutarları ne kadar, kaç bilen kaç kazanır?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sonuçları, 31 Aralık 2024 akşamı www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.

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