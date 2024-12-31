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Milli Piyango büyük ikramiye ödülleri: Milli Piyango ikramiye ödül tutarları ne kadar, kaç bilen kaç kazanır?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
18:13
Milli Piyango büyük ikramiye ödülleri: Milli Piyango ikramiye ödül tutarları ne kadar, kaç bilen kaç kazanır?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 2025 için geri sayım başlarken ikramiye tutarları araştırılıyor. Büyük ikramiye için biletlerini alan şans oyunu severler ekran başındaki yerlerini aldı. Bilet numaralarına göre ne kadar, kaç TL kazanacaklarını hesaplamaya başlayanlar büyük ikramiye ödüllerini sorguluyor. Peki, Milli Piyango ikramiye tutarları ne kadar, kaç rakama kaç TL ödül? İşte Yılbaşı Özel çekiliş detayları