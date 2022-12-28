Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI 2023 BELLİ OLDU! 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 05:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 05:54

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI 2023 BELLİ OLDU! 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak?

Her yıl 31 Aralık tarihinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden bilet satın alarak katılanlar kazandıran numaraların biletlerine isabet etmesi halinde kazanacakları büyük ikramiye tutarına erişmek isteyerek 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI 2023 BELLİ OLDU! 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak?

2023 Milli Piyango çekilişine artık sayılı günler kaldı. 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak olan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraların belli olacağı çekiliş için kupon dolduranlar yoğun olarak 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde 2023 Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye tutarı bilgisi ve diğer tüm detaylar şöyle;

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI 2023 BELLİ OLDU! 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak?

Milli Piyango Online resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

MİLLİ PİYANGO BİLET NASIL - NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI 2023 BELLİ OLDU! 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ TL?

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI 2023 BELLİ OLDU! 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak?

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerinin aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI 2023 BELLİ OLDU! 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR 2023?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

SON DAKİKA