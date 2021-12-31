MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çekiliş saat 17:00'da başlayacak. Son çekiliş ise 23:00'da gerçekleşecek. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Cuma gecesi saat 23:00'te gerçekleşecek. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den ve millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecek.