Büyük gün geldi! 31 Aralık 2021 Cuma yeni yıla sayılı saatler kaldı. Günün en önemli konusu ise Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi olacak. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği çekilişi hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. Bu kapsamda; "Milli Piyango çekilişi saat kaçta?" sorusuna yanıt aranırken aynı zamanda çekilişin hangi kanaldan yayınlanacağı da merak ediliyor. Peki; 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? İşte Milli Piyango çekiliş saatleri ve konu ile ilgili bilgiler.