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Haberler Yaşam Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 07:18 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 07:19

Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

Büyük gün geldi! 31 Aralık 2021 Cuma yeni yıla sayılı saatler kaldı. Günün en önemli konusu ise Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi olacak. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği çekilişi hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. Bu kapsamda; "Milli Piyango çekilişi saat kaçta?" sorusuna yanıt aranırken aynı zamanda çekilişin hangi kanaldan yayınlanacağı da merak ediliyor. Peki; 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? İşte Milli Piyango çekiliş saatleri ve konu ile ilgili bilgiler.

Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Piyango 2022 için heyecan dorukta. Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başlarken yeni yıla da sayılı saatler kaldı. Bilindiği üzere; MPİ tarafından çekiliş saatleri ve takvimine yönelik bilgiler de duyurulmuştu. Peki; Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar.

Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çekiliş saat 17:00'da başlayacak. Son çekiliş ise 23:00'da gerçekleşecek. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Cuma gecesi saat 23:00'te gerçekleşecek. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den ve millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecek.

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Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

2022 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve 'millipiyangoonline.com' internet sitesi üzerinden alınabiliyor.

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