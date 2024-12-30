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MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR: O sayılara dikkat! Milli Piyango Yılbaşı Özel en çok çıkan sayılar neler?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
13:55
Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişine saatler kala Milli Piyango'da en çok çıkan kazandıran numaralar araştırılıyor. Her yeni yılda klasikleşen çekilişte bu yıl büyük ödül 600 milyon olacak. Bu yıl ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyen vatandaşlar tam, yarım, çeyrek olmak üzere biletleri satın alıyor. 31 Aralık Salı akşamın gerçekleşecek çekiliş öncesi henüz bilet almamış vatandaşlar şanslarını arttırmak için sorgulamalarına başladı. Peki Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri? İşte en şanslı numaralar…