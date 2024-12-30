MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR: O sayılara dikkat! Milli Piyango Yılbaşı Özel en çok çıkan sayılar neler?

Milli Piyango en çok çıkan numaralar gündemde. Bu yıl büyük ikramiyenin bedeli tam olarak 600 milyon TL. Bu büyük ikramiye şanslısını beklerken büyük ikramiye kazanma hayaliyle bilet alacak olanlar henüz biletlerini almadan geçtiğimiz senelerde en çok kazandıran numaralarını sorguluyor. İşte son 5 yılda en çok çıkan numaralar