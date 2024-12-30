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Haberler Yaşam MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR: O sayılara dikkat! Milli Piyango Yılbaşı Özel en çok çıkan sayılar neler?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:55

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR: O sayılara dikkat! Milli Piyango Yılbaşı Özel en çok çıkan sayılar neler?

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişine saatler kala Milli Piyango'da en çok çıkan kazandıran numaralar araştırılıyor. Her yeni yılda klasikleşen çekilişte bu yıl büyük ödül 600 milyon olacak. Bu yıl ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyen vatandaşlar tam, yarım, çeyrek olmak üzere biletleri satın alıyor. 31 Aralık Salı akşamın gerçekleşecek çekiliş öncesi henüz bilet almamış vatandaşlar şanslarını arttırmak için sorgulamalarına başladı. Peki Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri? İşte en şanslı numaralar…

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR: O sayılara dikkat! Milli Piyango Yılbaşı Özel en çok çıkan sayılar neler?

Milli Piyango en çok çıkan numaralar gündemde. Bu yıl büyük ikramiyenin bedeli tam olarak 600 milyon TL. Bu büyük ikramiye şanslısını beklerken büyük ikramiye kazanma hayaliyle bilet alacak olanlar henüz biletlerini almadan geçtiğimiz senelerde en çok kazandıran numaralarını sorguluyor. İşte son 5 yılda en çok çıkan numaralar

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR: O sayılara dikkat! Milli Piyango Yılbaşı Özel en çok çıkan sayılar neler?

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN NUMARALAR
2023 yılında - 3550054

2022 yılında - 6530303

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

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MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR: O sayılara dikkat! Milli Piyango Yılbaşı Özel en çok çıkan sayılar neler?

MİLLİ PİYANGODA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 6 yılda büyük ikramiye çıkan bilet numaralarına göre;

5 rakamı 7 kez çıktı

0 rakamı 7 kez çıktı

3 rakamı 6 kez çıktı

9 rakamı 5 kez çıktı

4 rakamı 4 kez çıktı

6 rakamı 4 kez çıktı

8 rakamı 4 kez çıktı

7 rakamı 4 kez çıktı

1 rakamı 1 kez çıktı

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR: O sayılara dikkat! Milli Piyango Yılbaşı Özel en çok çıkan sayılar neler?

MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR
Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise son 6 yılda hiç çıkmayan "2" ve 1 kez çıkan "1" rakamı oldu

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR: O sayılara dikkat! Milli Piyango Yılbaşı Özel en çok çıkan sayılar neler?

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca vatandaşın büyük ikramiyeyi kazanmak için heyecanla beklediği çekiliş bu yıl da 31 Aralık 2024 Salı günü gerçekleşecek. Saat 17:30'da başlayacak olan çekilişte öncelikle amorti rakamları ve diğer ikramiyeleri kazanan biletler belli olacak. Büyük ikramiyeyi kazanan şanslı bilet ise yeni yıla saatler kala canlı yayında belli olacak.

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