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Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi ve hızlı bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
14:26
Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı. 600 Milyon TL'lik büyük ikramiye bugün sahibini buluyor. 18:30'da başlayacak ve noter huzurunda yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye, amorti, ve teselli ikramiye kazanan numaralar tek tek açıklanacak. Çekilişler tamamlandıkça Milli Piyango sıralı tam listeye ise sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz. Milli Piyango bilet sorgulama ile bilet numarasını yazarak hızlı kontrol sağlayabilirsiniz. İşte, Milli Piyango sorgulama ekranı…