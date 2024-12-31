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Haberler Yaşam Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi ve hızlı bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:26

Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı. 600 Milyon TL'lik büyük ikramiye bugün sahibini buluyor. 18:30'da başlayacak ve noter huzurunda yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye, amorti, ve teselli ikramiye kazanan numaralar tek tek açıklanacak. Çekilişler tamamlandıkça Milli Piyango sıralı tam listeye ise sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz. Milli Piyango bilet sorgulama ile bilet numarasını yazarak hızlı kontrol sağlayabilirsiniz. İşte, Milli Piyango sorgulama ekranı…

Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Toplamda 3.499 Milyar TL'nin dağıtılacağı çekilişte büyük ikramiye ödülü ise 600 Milyon TL olacak. 18:30'da başlayacak olan çekişler tamamlandıkça Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr'den anlık olarak güncellenecek. Milli Piyango sorgulama 2025 ekranı ile de bilet numarası yazarak size çıkan ikramiye olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama sayfası…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
18:30'da başlayacak olan çekilişin hemen ardından milyonların gözü kazandıran numaralara çevrilecek. Milli Piyango hızlı bilet sorgulama her yıl olduğu gibi Sabah'ın Milli Piyango sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

İşte detaylar;

Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi ve hızlı bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinde yer alan çekiliş takvimine göre yılbaşı özel çekilişi 18:30'da başlayacak. Çekilişler tamamlandıkça Milli Piyango sorgulama işlemini sabah.com.tr'den yaparak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 NASIL YAPILIR?

Aşağıda yer alan görsele tıklayarak doğrudan Milli Piyango sorgulama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kazandıran rakamlar açıklandığında sıralı tam listeye bakabilir ya da bilet numaranızı yazarak sorgulatabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 İÇİN TIKLAYIN

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Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi ve hızlı bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

600 milyon TL'lik büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, bilinen numara sayısına göre kazandırıyor. Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 600.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:
Son 1 rakama göre 600 TL amorti ikramiyesi
Sın 2 rakama göre 1.200 TL ikramiye
Son 3 rakama göre 1.800 TL ikramiye
Son 4 rakama göre 4.000 TL ikramiye
Son 5 rakama göre 6.000 TL ikramiye
Son 6 rakama göre 10.000 TL ikramiye

Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 1.000.000 TL, 1.500.000 TL, 6.000.000 TL, 60.000.000 TL, 600.000.000 TL.

Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi ve hızlı bilet sorgulama ekranı

600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi veya sahipleri olabilir. 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonucunda büyük ikramiye tutarı satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelirse büyük ikramiye tutarının tamamı biletin tam, yarım ya da çeyrek olduğuna bakılmaksızın ödülün isabet ettiği biletlere eşit paylaştırılacak.
Amortiden büyük ikramiyeye toplamda dağıtılacak ikramiye tutarı ise bu yıl 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak ortaya çıkıyor.

Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi ve hızlı bilet sorgulama ekranı

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Amorti, 0 ile 9 arasında rakamların yazılı olduğu Milli Piyango biletinin son rakamlarını işaret ediyor. Çekiliş sonunda gerçekleşen amorti belirlemesi sonucunda 2 numara çekiliyor. Çekilen bu iki numaradan birinin bilet sonunda yer alması halinde amorti ikramiyesi kazanılmış oluyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango çekilişi başta olmak üzere Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, On Numara gibi diğer şans oyunlarının Milli Piyango Online veya uygulama üzerinden oynanması halinde kazanılan ikramiye tutarı oyuncunun hesabına otomatik olarak yükleniyor.

Oyuncular bu tutarı banka hesaplarına transfer edebiliyor.
Bayilerden oynanan ikramiye tutarları ise şöyle tahsil ediliyor:25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler yine bayi üzerinden alınabiliyor.
25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri ise Türkiye'nin her şehrinde yer alan Türkiye Halk Bankası'nın yetkilendirilmiş tam 264 şubesinden alınıyor.
Banka şubesinden alacağınız ödeme için kazanan biletle Milli Piyango bayisine giderek "ikramiye" bileti" almak gerekiyor. Bu belge ve kazanılan bilet ile bankadan ikramiye tutarını almak mümkün.
Konuyla ilgili görevlendirilmiş şubelere https://www.millipiyangoonline.com/ üzerinden ulaşılabiliyor.500.000,01 TL üzerindeki ikramiyeler ise sadece Türkiye Halk Bankası, İstanbul Levent Şubesi'nden ödeniyor. Bu tutar üzerindeki ikramiyelerde ikramiye bileti almaya gerek duyulmuyor.

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