Milli Piyango Online yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak! Milli Piyango sorgulama 2022 nasıl yapılır?

Tarihi büyüklükteki ikramiyenin sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi Milli Piyango yılbaşı biletlerini satın almaya başladı. 31 Aralık'ta gerçekleşecek olan dev ikramiyeli çekiliş sonrası kazanan şanslı numaralar Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Bu yıl ikramiyenin tam 120 milyon TL olduğu bilinirken yılbaşı biletleri hızla tükenmeye başladı. MPİ sonuçları sıralı liste halinde ve sorgulama ekranı ile anbean sabah.com.tr'de olacak. Bu noktada şans oyunu severler 31 Aralık 2021 tarihinde Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı için sabah.com.tr'de buluşacak.