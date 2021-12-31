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Haberler Yaşam Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve sonuçları...
Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 15:26

Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve sonuçları...

Yeni yıl için milyonlar geri sayıma geçerken gözler artık 31 Aralık ritüeli haline gelen 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarına çevrildi. 12 Milyon TL'lik ikramiye için saatler 17.00'ı gösterdiğinde noter huzurunda ve canlı yayında düğmeye basılacak ve çekiliş gerçekleşecek. Bu noktada ikramiye kazanmanın hayalini kuran binlerce kişi Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar için MPİ yılbaşı bilet sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Kazanan numaralar açıklandığı an Sabah.com.tr'de olacak. İşte 2022 Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar ve hızlı bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve sonuçları...

Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber milyonların gündemindeki yerini aldı. MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar kazanan numaralara ulaşabilecek. 17.00'da gerçekleşecek büyük çekilişin ardından 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak. MPİ Tv canlı yayınında ve noter huzurundaki çekilişe geri sayım başladı. İşte 2022 Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar yılbaşı bileti sorgulama ekranı...

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Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve sonuçları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için milyonlarca bilet sahibi geri sayıma geçti. 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan dev çekiliş 17:00'da başlayacak ve noter huzurunda yapılacak. 12.000 TL değerindeki çekiliş ile başlayacak olup, 12 Milyon TL'lik çekilişte bu saatte gerçekleştirilecek. Tüm küçük ikramiye çekilişlerinin ardından 23:00'da ise 120 Milyon TL'nin sahibini belirleyecek numaralar çekilecek.

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Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve sonuçları...

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA VE SONUÇLARI

Milli Piyango çekilişi için anbean tüm gelişmelere ise Sabah'tan ulaşabileceksiniz. Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste ve bilet sorgulamak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

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Milli Piyango Sonuçları İçin Tıklayın

Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve sonuçları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALANLAR DİKKAT

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve sonuçları...

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

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