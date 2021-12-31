Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve sonuçları...

Yeni yıl için milyonlar geri sayıma geçerken gözler artık 31 Aralık ritüeli haline gelen 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarına çevrildi. 12 Milyon TL'lik ikramiye için saatler 17.00'ı gösterdiğinde noter huzurunda ve canlı yayında düğmeye basılacak ve çekiliş gerçekleşecek. Bu noktada ikramiye kazanmanın hayalini kuran binlerce kişi Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar için MPİ yılbaşı bilet sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Kazanan numaralar açıklandığı an Sabah.com.tr'de olacak. İşte 2022 Milli Piyango sonuçları 12 Milyon TL kazandıran numaralar ve hızlı bilet sorgulama ekranı...