Milli Piyango çekiliş sonuçları günün en önemli konusu oluyor. 31 Aralık 2021 Cuma yılın son günü olması nedeniyle bugün gerçekleştirilecek olan çekiliş sonrası kazandıran numaralar belli olacak. Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında yer alan MPİ çekilişi, şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği bir konu olarak biliniyor. Öte yandan; kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler Milli Piyango Online ekranı üzerinden bilet sorgulaması yapabilecekler. Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları!