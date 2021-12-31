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Haberler Yaşam Milli Piyango sonuçları Sabah'ta olacak! Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.12.2021 07:47 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 07:47

Milli Piyango sonuçları Sabah'ta olacak! Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekiliş sonuçları günün en önemli konusu oluyor. 31 Aralık 2021 Cuma yılın son günü olması nedeniyle bugün gerçekleştirilecek olan çekiliş sonrası kazandıran numaralar belli olacak. Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında yer alan MPİ çekilişi, şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği bir konu olarak biliniyor. Öte yandan; kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler Milli Piyango Online ekranı üzerinden bilet sorgulaması yapabilecekler. Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları!

Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı! Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları ile birlikte kazandıran numaralar açıklanacak. 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak olan dev çekiliş öncesi heyecan dorukta. Büyük ikramiye 120 milyon TL olup bilet satın almak isteyenler için hala satışlar da devam ediyor. Peki; Milli Piyango sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı! Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Saat Kaçta Çekiliyor?

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Cuma gecesi saat 23:00'te gerçekleşecek. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den ve millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecek.

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Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı! Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı! Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başlarken, bilet fiyatları da belli oldu. Milli Piyango Online resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tam biletler 120 TL, yarım biletler 60 TL ve çeyrek biletler 30 TL olduğu belirtildi.

Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı! Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Çekilişinde Bunlara Dikkat!

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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