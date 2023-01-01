Haberler Yaşam Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama 2023: Milli Piyango sorgulama ile yılbaşı çekilişi sıralı tam liste belli oldu! İşte, kazandıran sayılar

Giriş Tarihi: 01.01.2023 02:23 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 02:23

Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama 2023: Milli Piyango sorgulama ile yılbaşı çekilişi sıralı tam liste belli oldu! İşte, kazandıran sayılar

Milli Piyango sorgulama... Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi bugün 12:30'da başladı. 23:15'e kadar devam eden tarihi çekiliş 200 Milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti rakamlarının belli olmasıyla son buldu. Zengin olma hayaliyle bekleyen milyonlarca bilet sahibi Milli Piyango sorgulama 2023 yaparak biletine çıkan ikramiyeyi kolaylıkla öğrenebiliyor. Milli Piyango sonuçları ve yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfası sabah.com.tr'de yer alıyor. MPİ Milli Piyango sorgulama işlemiyle biletinizde yer alan numaranızı yazarak size çıkan ikramiyeyi görüntüleyebilirsiniz. İşte, 2023 Milli Piyango çekilişi, yılbaşı bileti sorgulama ve MPİ tam sıralı kazandıran numaralar listesi