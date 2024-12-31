Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi CANLI İZLE | 31 Aralık 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle linki!

31 Aralık 2024 akşamı, şans oyunları tutkunlarının en önemli günlerinden biri olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi gerçekleşiyor! 600 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanma heyecanını kaçırmak istemeyenler, canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte, çekilişi anbean takip etmek için 31 Aralık 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın izle linki!