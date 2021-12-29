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Haberler Yaşam Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar hangileri?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 11:35

Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar hangileri?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her yeni yılın ilk gününde yapılan piyango çekilişinin bu yıl gerçekleşecek olanında büyük ikramiye 120 Milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Bu bilgiler ışığında bilet almayı düşünen şans oyunu severler son 5 yılda en çok çıkan sayıları öğrenmek ve bilet seçimlerine göz önünde bulundurmak isteyerek "Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri, son 5 yılda en çok hangi rakamlar çıktı?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışılıyor. Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar hangileri?

"Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri?" sorusu 2022 yılına girmeye sayılı günler kala 120 Milyon TL'lik büyük ikramiye tutarına sahip olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde en çok çıkan sayıları öğrenmek isteyenler "Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri, son 5 yılda en çok hangi rakamlar çıktı?" sorularıyla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR HANGİLERİ?

Milli Piyango Online ile Milli Piyango Yılbaşı çekilişlerinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar ve diğer tüm bilgiler şöyle;

Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar hangileri?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

3 rakamı 3 kez çıktı

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 8 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 6 kez çıktı

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Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar hangileri?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN AZ ÇIKAN SAYILAR

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise

4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.

Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar hangileri?

MİLLİ PİYANGO'DA SON 5 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR HANGİLERİ?

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında - 0556013

Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar hangileri?
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