Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar hangileri?

"Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri?" sorusu 2022 yılına girmeye sayılı günler kala 120 Milyon TL'lik büyük ikramiye tutarına sahip olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde en çok çıkan sayıları öğrenmek isteyenler "Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri, son 5 yılda en çok hangi rakamlar çıktı?" sorularıyla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR HANGİLERİ?

Milli Piyango Online ile Milli Piyango Yılbaşı çekilişlerinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar ve diğer tüm bilgiler şöyle;