Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar hangileri?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her yeni yılın ilk gününde yapılan piyango çekilişinin bu yıl gerçekleşecek olanında büyük ikramiye 120 Milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Bu bilgiler ışığında bilet almayı düşünen şans oyunu severler son 5 yılda en çok çıkan sayıları öğrenmek ve bilet seçimlerine göz önünde bulundurmak isteyerek "Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri, son 5 yılda en çok hangi rakamlar çıktı?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışılıyor. Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar hangileri? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.