Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Ramazan Bayramı mesajı: Terör yuvaları tek tek imha ediliyor

"TERÖRİSTLERİN İNLERİ BAŞLARINA YIKILMAKTADIR"

Kahraman ordumuz; egemenlik, bağımsızlık ve bekamız için yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve iklim şartlarında "Hudut namustur." anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlarken terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Suriye ve Irak'ın kuzeyinde geniş çaplı ve etkili operasyonlar icra edilerek terör koridoru parçalanmış, sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır.

Son olarak Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu ile de terör yuvaları tek tek imha edilmekte, teröristlerin inleri başlarına yıkılmaktadır.