Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Ramazan Bayramı mesajı: Terör yuvaları tek tek imha ediliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında; bayramların, millî ve manevi değerlerin özenle yaşatıldığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerinin güçlendiği çok özel günler olduğunu vurguladı. Türk milletinin güvenliği için terör operasyonlarının da devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar artan bir tempoda, komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam edecektir. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Terör yuvaları tek tek imha edilmekte" ifadelerini kullandı.