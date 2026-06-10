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Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:49

Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi! Milli maçlar ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte güncel program...

2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde A Milli Futbol Takımı'nın maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Ay-yıldızlı ekibin oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ve stadyum bilgileri merak edilirken, kritik mücadeleler turnuva yolunda belirleyici olacak. Milli takımın güncel fikstürü yoğun ilgi görüyor.

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Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi! Milli maçlar ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte güncel program...

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken A Milli Futbol Takımı'nın maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ay-yıldızlı ekibin turnuvadaki karşılaşmalarının başlangıç tarihi araştırılırken, milyonlarca kişi milli takımın sahaya çıkacağı günü takip ediyor.

Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi! Milli maçlar ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte güncel program...

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde 11 Haziran'da başlayacak. Turnuva, 19 Temmuz'da New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Organizasyon boyunca 16 farklı statta toplam 104 karşılaşma oynanacak ve maçların büyük bölümü ABD'de gerçekleştirilecek.

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Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi! Milli maçlar ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte güncel program...

Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak.16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor.

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Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi! Milli maçlar ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte güncel program...

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ 2026

A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü şöyle:
14 Haziran
07.00 Avustralya-Türkiye
20 Haziran
07.00 Türkiye Paraguay
26 Haziran
05.00 Türkiye- ABD
Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi! Milli maçlar ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte güncel program...

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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