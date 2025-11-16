Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.11.2025 15:20

MİLLİ TAKIM PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ: Milli Takım Dünya Kupası Play-Off’larında hangi takımlarla eşleşecek, muhtemel rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri grup aşamasındaki son maçını İspanya ile oynayacak. Grup liderliği neredeyse imkansız olan milliler, ikinciliği ise garantilemiş durumda. Şimdi ise gözler, Play-Off'ta karşılaşabileceğimiz rakiplere çevrildi. Peki, Milli Takım Dünya Kupası Play-Off'larında hangi takımlarla eşleşecek, muhtemel rakipleri kimler?

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde dün Bulgaristan'ı mağlup eden milliler, grup aşamasının son maçını İspanya ile oynayacak. E Grubu'nda 12 puanı olan Türkiye, gruptan ikinci çıkmayı garantiledi. Şimdi ise gözler play-off rakiplerine çevrildi. Peki, Milli Takım play-off muhtemel rakipler kimler? 1. ve 2. torbada hangi ülkeler var?

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER:

Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

DOĞRUDAN GİTME İHTİMALİ VAR MI?

Grubun son maçında İspanya ile karşılaşacak Türkiye, grubunu ilk sırada bitirmesi durumunda Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde edecek. Bunun için Milliler, İspanya'yı 7-0 mağlup etmesi gerekiyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk maçlar, 26 Mart'ta daha üst torbadan gelecek ekibin evinde olacak. Kuralar perşembe günü çekilecek.

