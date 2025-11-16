MİLLİ TAKIM PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ: Milli Takım Dünya Kupası Play-Off’larında hangi takımlarla eşleşecek, muhtemel rakipleri kimler?

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde dün Bulgaristan'ı mağlup eden milliler, grup aşamasının son maçını İspanya ile oynayacak. E Grubu'nda 12 puanı olan Türkiye, gruptan ikinci çıkmayı garantiledi. Şimdi ise gözler play-off rakiplerine çevrildi. Peki, Milli Takım play-off muhtemel rakipler kimler? 1. ve 2. torbada hangi ülkeler var?