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Giriş Tarihi: 25.09.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 14:17

Milliler sahnede: Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi C grubu 6. maçında Faroe Adaları'na konuk oluyor. Şu ana kadar oynadığı 5 maçtan 4 galibiyet 1 beraberlik çıkaran milliler bir üst lige yükselmeyi garantiledi. Bu noktada bu akşam oynanacak olan Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Fareo Adaları Türkiye maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç şifresiz mi olacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Milliler sahnede: Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Grupta oynadığı son maçta Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan milliler bir üst lige kalmaya hak kazandı. Şimdi ise gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Faroe Adaları Türkiye maçına ilişkin canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Fareo Adaları Türkiye canlı izle ekranı

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? FAROE ADALARI TÜRKİYE CANLI İZLE

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 12. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. UEFA Uluslar Ligi'nde B grubuna yükselmeyi hak kazanan millilerin maçı televizyon ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte Türkiye milli maçı canlı yayın kanalı ve saati…

Milliler sahnede: Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Törsvollur Stadı'nda oynanacak Faroe Adaları - Türkiye maçı, 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.

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Milliler sahnede: Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukraynalı hakem Serhiy Boiko'nun yöneteceği Faroe Adaları - Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İzlemek için...

Milliler sahnede: Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milliler sahnede: Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede üç kez geriye düşen A Milli Futbol Takımı, sahadan beraberlikle ayrıldı.

İlk kez puan kaybı yaşayan A Milli Takım, 13 puana yükselerek B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Gruptaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve 14 gol atan Türkiye'nin gol yememe serisi Lüksemburg karşısında yediği 3 golle son buldu

İşte grup puan durumu:

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