Haberler Yaşam Milliler sahnede: Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 25.09.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 14:17

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi C grubu 6. maçında Faroe Adaları'na konuk oluyor. Şu ana kadar oynadığı 5 maçtan 4 galibiyet 1 beraberlik çıkaran milliler bir üst lige yükselmeyi garantiledi. Bu noktada bu akşam oynanacak olan Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Fareo Adaları Türkiye maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç şifresiz mi olacak, hangi kanalda yayınlanacak?