Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: 2026 YKS sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2026 YKS başvuru takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecek başvuru süreci, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Böylece üniversite sınavına katılmak isteyen adaylara toplam 26 günlük başvuru süresi tanınmış olacak.