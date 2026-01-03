Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.01.2026 16:57

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: 2026 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte? TYT, AYT, YDT tarihleri

2026 YKS için geri sayım devam ederken TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak milyonlarca aday sınav takvimini yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak başvuru ve sınav tarihleri merak konusu olurken, adaylar takvimlerini buna göre planlamaya hazırlanıyor. Peki, 2026 YKS sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri adayların gündeminde yer aldı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlamaya hazırlanıyor. Peki, 2026 YKS ne zaman, üniversite sınavı başvuruarı başladı mı? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri...

YKS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2026 YKS başvuru takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecek başvuru süreci, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Böylece üniversite sınavına katılmak isteyen adaylara toplam 26 günlük başvuru süresi tanınmış olacak.

TYT - AYT - YDT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 20 Haziran 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 21 Haziran 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

