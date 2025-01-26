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Haberler Yaşam MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU || Miraç Kandili'nde hangi dualar ve sureler okunur?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:40

MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU || Miraç Kandili'nde hangi dualar ve sureler okunur?

Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) göğe yükseldiği gece olarak kabul edilen mübarek bir gecedir. Bu gece, Allah'a daha yakın olma, dua etme ve ibadetlerde bulunma açısından büyük fırsatlar sunar. Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar, sureler ve ibadetler, müminlerin ruhani olarak arınmasına vesile olur. Diyanet, bu mübarek geceye özel olarak okunması tavsiye edilen dua ve sureleri duyurmuş olup, Miraç Kandili'ni en güzel şekilde idrak edebilmek için bu metinleri öğrenmek ve anlamak büyük bir önem taşır. İşte, Miraç Kandili duası ve suresi!

MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU || Miraç Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunur?

Miraç Kandili, Müslümanlar için çok kıymetli bir gece olup, Peygamber Efendimiz'in (SAV) göğe yükselerek Allah ile buluştuğu anı simgeler. Bu kutlu gece, sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin duası için de önemli bir fırsat sunar. Miraç Kandili'ni en iyi şekilde değerlendirebilmek için yapılan ibadetler ve okunan dualar, kişinin manevi hayatını güçlendirir. Diyanet, bu özel gecede okunması gereken dua ve sureleri belirleyerek müminlere rehberlik etmektedir. İşte Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve surelerin Arapça ve Türkçe okunuşları...

MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU || Miraç Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunur?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Miraç kelimesi "Yükselmek ve göğe yükselmek" gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac'a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet'ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

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MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU || Miraç Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunur?

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Miraç Kandili'nde edilecek dualar:

"Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.

Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: Ya ilahel-alemin.

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!"

MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU || Miraç Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunur?

Amenerrasulü duası:

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU || Miraç Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunur?

Amenerrasulü duasının Türkçe anlamı:

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

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