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MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU || Miraç Kandili'nde hangi dualar ve sureler okunur?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
18:40
MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU || Miraç Kandili'nde hangi dualar ve sureler okunur?
Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) göğe yükseldiği gece olarak kabul edilen mübarek bir gecedir. Bu gece, Allah'a daha yakın olma, dua etme ve ibadetlerde bulunma açısından büyük fırsatlar sunar. Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar, sureler ve ibadetler, müminlerin ruhani olarak arınmasına vesile olur. Diyanet, bu mübarek geceye özel olarak okunması tavsiye edilen dua ve sureleri duyurmuş olup, Miraç Kandili'ni en güzel şekilde idrak edebilmek için bu metinleri öğrenmek ve anlamak büyük bir önem taşır. İşte, Miraç Kandili duası ve suresi!