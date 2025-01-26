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MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUALARI: Miraç Kandilinde neler yapılır, hangi dualar okunur, ibadetleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
12:01
MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUALARI: Miraç Kandilinde neler yapılır, hangi dualar okunur, ibadetleri nelerdir?
Miraç Kandili, 2025 yılında bir kez daha İslam alemi için önemli bir dini gece olarak müminlerin gündemine geldi. Bu mübarek gecede, inanlar ibadetlerini yoğun bir şekilde yerine getirmeyi arzuluyor. Miraç Kandili'nde hangi ibadetlerin yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, bu geceyi manevi anlamda en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için büyük bir merak konusu. Peki, Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir, hangi dualar okunmalıdır?