MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUALARI: Miraç Kandilinde neler yapılır, hangi dualar okunur, ibadetleri nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANNGİ İBADETLER YAPILIR?

Miraç Kandili, iman ve ibadetle geçirilen bir gece olarak müminler için bir fırsattır. Bu özel gecede yapılabilecek ibadetler arasında şunlar yer alır:

Namaz Kılmak: Miraç Kandili gecesinde nafile namazlar kılmak çok faziletli kabul edilir. Özellikle geceyi ibadetle geçirmek, Allah'a yakınlaşmak için önemlidir. Bu gece, gece namazları (teheccüd namazı) kılmak önerilir.

Kur'an-ı Kerim Okumak: Bu geceyi Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirmek de önemli bir ibadettir. Kur'an'ı anlamak ve üzerinde düşünmek, manevi olarak büyük faydalar sağlar.