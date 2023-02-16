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Haberler Yaşam Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, ayın kaçında ve hangi gün? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri takvimi
Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:41

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, ayın kaçında ve hangi gün? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri takvimi

2023 Kandil günleri Diyanet tarafından yayımlanan takvim ile belli olmuştu. Bu noktada yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili tarihi için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere Mirac Gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilmektedir. Bu mübarek gecenin faziletinden yararlanmak isteyen Müslümanlar "Bugün kandil mi?" sorusuna yanıt ayramaya başladı. Peki; Bugün kandil mi, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2023 Diyanet kandil günleri takvimi ile Miraç Kandili ayın kaçında ve hangi gün? İşte detaylar.

Miraç Kandili ne zaman? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri takvimi

İslam dininde oldukça önem arz eden günlerden biri olan Miraç Kandili'nin idrak edilmesine sayılı saatler kaldı. Milyonlarca Müslüman bu noktada, "Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Miraç Kandili ayın kaçında ve hangi gün?" sorularına yanıt arıyor. Yılın ikinci kandil tarihi, Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli olmuştu. Peki, Recep ayının yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece idrak edilecek olan Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler!

Miraç Kandili ne zaman? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri takvimi

2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili tarihi belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre, her yıl Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.

Peki, Miraç Kandili ibadetleri ve faziletleri nelerdir?

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Miraç Kandili ne zaman? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri takvimi

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç kelime manası olarak "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

Miraç Kandili ne zaman? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri takvimi

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Miraç Kandili ne zaman? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri takvimi

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

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