Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, ayın kaçında ve hangi gün? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri takvimi

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?



Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.