Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, ayın kaçında ve hangi gün? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil günleri takvimi

2023 Kandil günleri Diyanet tarafından yayımlanan takvim ile belli olmuştu. Bu noktada yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili tarihi için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere Mirac Gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilmektedir. Bu mübarek gecenin faziletinden yararlanmak isteyen Müslümanlar "Bugün kandil mi?" sorusuna yanıt ayramaya başladı. Peki; Bugün kandil mi, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2023 Diyanet kandil günleri takvimi ile Miraç Kandili ayın kaçında ve hangi gün? İşte detaylar.