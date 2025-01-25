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Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Diyanet dini günler takvimiyle 26 Ocak Pazar günü ne kandili?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
15:21
Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Diyanet dini günler takvimiyle 26 Ocak Pazar günü ne kandili?
Müslümanlar için manevi önemi büyük olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın huzuruna kabul edildiği gece olarak bilinir. Hicri takvime göre Receb ayının 27. gecesi idrak edilen bu özel gece, her yıl farklı bir tarihe denk gelir. 2025 yılı Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler, "Bugün kandil mi" sorusuna cevap arıyor. Peki Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?