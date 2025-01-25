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Haberler Yaşam Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Diyanet dini günler takvimiyle 26 Ocak Pazar günü ne kandili?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:21

Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Diyanet dini günler takvimiyle 26 Ocak Pazar günü ne kandili?

Müslümanlar için manevi önemi büyük olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın huzuruna kabul edildiği gece olarak bilinir. Hicri takvime göre Receb ayının 27. gecesi idrak edilen bu özel gece, her yıl farklı bir tarihe denk gelir. 2025 yılı Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler, "Bugün kandil mi" sorusuna cevap arıyor. Peki Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Diyanet dini günler takvimiyle 26 Ocak Pazar günü ne kandili?

Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç Kandili, bu yıl Şubat ayının başında idrak edilecek. Müslümanlar için büyük anlam taşıyan bu gece, namaz, oruç, zikir ve dualarla geçirilecek. Hz. Muhammed'in göğe yükselişinde Mescid-i Aksa'nın önemli bir yer tuttuğu bu anlamlı gecede, yapılan ibadetlerde bu detay da hatırlanacak. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Diyanet dini günler takvimiyle 26 Ocak Pazar günü ne kandili?

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği dini günler, hicri takvime göre hesaplandığı için her yıl miladi takvimde farklı tarihlere rastlar. 2025 yılı boyunca Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlid Kandili kutlanacaktır. Bu yıl Miraç Kandili, yarın (26 Ocak Pazar) idrak edilecektir.

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Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Diyanet dini günler takvimiyle 26 Ocak Pazar günü ne kandili?

MİRAÇ KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi kutlanmaktadır. Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Miraç Kandili bu yıl 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Diyanet dini günler takvimiyle 26 Ocak Pazar günü ne kandili?

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2025

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Rebab 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Diyanet dini günler takvimiyle 26 Ocak Pazar günü ne kandili?

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

Birçok hadis kaynağında bahsedilen Miraç hadisesi kaynaklarda şöyle ifade ediliyor:

Bir gece Resûlullah, Kâbe'de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e götürdü.

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