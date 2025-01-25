Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Diyanet dini günler takvimiyle 26 Ocak Pazar günü ne kandili?

Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç Kandili, bu yıl Şubat ayının başında idrak edilecek. Müslümanlar için büyük anlam taşıyan bu gece, namaz, oruç, zikir ve dualarla geçirilecek. Hz. Muhammed'in göğe yükselişinde Mescid-i Aksa'nın önemli bir yer tuttuğu bu anlamlı gecede, yapılan ibadetlerde bu detay da hatırlanacak. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?