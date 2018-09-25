Miss Turkey 2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı. Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumlu. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. İşte 1,82 boyundaki Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri.