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2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)

Giriş Tarihi: 25.09.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 12:27
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2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)
Miss Turkey 2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)

2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.

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2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)
Miss Turkey 2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)

Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı.

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2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)
Miss Turkey 2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)

2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.

  • 4
  • 37
2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)
Miss Turkey 2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)

Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı

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  • 37
2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)
Miss Turkey 2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumlu.

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  • 37
2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)
Miss Turkey 2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)

Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

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2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)
Miss Turkey 2018 birinci belli oldu (Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?)

İşte 1,82 boyundaki Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri.

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