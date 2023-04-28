Mızrakla yakaladılar: ’40 dakika mücadele ettim’

'40 DAKİKA MÜCADELE ETTİM'

O anları anlatan İlker Özdemir, "Her sene nisan ve haziran aylarında mızrakla kılıç balığı avcılığı yapıyoruz. Dün de öyle bir ava çıktık. Bu balıkları dürbünle görüyoruz. Dün dürbünümüzle bir balık gördük, üzerine gittik ve vurduk. 40 dakika mücadele ettim. 40 dakika mücadelenin sonunda balığı güverteye aldık. Fakat kılıç balığı olmadığını fark ettik.