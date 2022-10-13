Monaco Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı | Euroleague Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

AVRUPA KUPALARINDAKİ 769. MAÇ

Anadolu Efes, AS Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 769. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 768 karşılaşmanın 439'unu kazandı, 329'unda ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 520 maçta 282 galibiyet, 238 mağlubiyet yaşadı.