Monaco Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı | Euroleague Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

EuroLeague'de heyecan, 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, THY Basketbol Avrupa Ligi 2. hafta maçında Monaco ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Kızılyıldız'ı mağlup eden temsilcimiz, Fransa deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen basketbol severler, Monaco Anadolu Efes basketbol maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. Peki, Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Monaco Anadolu Efes basketbol maçı hakkında merak edilenler…