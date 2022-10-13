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Haberler Yaşam Monaco Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı | Euroleague Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.10.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 12:23

Monaco Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı | Euroleague Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

EuroLeague'de heyecan, 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, THY Basketbol Avrupa Ligi 2. hafta maçında Monaco ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Kızılyıldız'ı mağlup eden temsilcimiz, Fransa deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen basketbol severler, Monaco Anadolu Efes basketbol maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. Peki, Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Monaco Anadolu Efes basketbol maçı hakkında merak edilenler…

Monaco Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı | Euroleague Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Euroleague 2. hafta maçları için heyecan dorukta. THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes Basketbol Takımı, Monaco konuğu olarak parkede yerini alacak. Bu kapsamda Monaco Anadolu Efes basketbol maçı canlı izle şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Basketbol severler, ''Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Monaco Anadolu Efes maçı canlı izle kanalını sorguluyor. Peki, Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılı bilgiler…

Monaco Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı | Euroleague Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

MONACO - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Salle Gaston Medecin'de oynanacak olan karşılaşma AS Monaco Anadolu Efes maçı, 13Ekim 2022 Perşembe (bugün) TSİ 20:00'da başlayacak.

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Monaco Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı | Euroleague Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı karşılaşma AS Monaco Anadolu Efes maçı, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Monaco Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı | Euroleague Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon organizasyondaki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi 72-59 yendi.

AS Monaco ise ilk müsabakasında Virtus Segafredo Bologna'yı 83-66 mağlup etti.

Monaco Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı | Euroleague Monaco Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

AVRUPA KUPALARINDAKİ 769. MAÇ

Anadolu Efes, AS Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 769. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 768 karşılaşmanın 439'unu kazandı, 329'unda ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 520 maçta 282 galibiyet, 238 mağlubiyet yaşadı.

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