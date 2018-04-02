'Mor yayla'ya ziyaretçi akını

Yörede yıllardır kalan emekli öğretmen- yazar Hasan Kalyoncu, 'mavi yıldız' çiçeğinin korunmasına yönelik bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. Kalyoncu, "Burada katlı beton evlerin yapıldığını görüyorsunuz. Bu evleri yıkmak kolay değil onları doğaya uygun hale getirmek için proje geliştirmek lazım. Mavi yıldız çiçeği Avrupa Birliği tarafından koruma altına alınmış bu çiçeği korumamız lazım çünkü soğanlı bir bitki bunu tahrip edersek bir daha yetişmez. Bu konuda da halkı bilinçlendirmek lazım" dedi.