'Mor yayla'ya ziyaretçi akını

AĞASAR KIYAFETLİ KADINLAR, FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI
Yöreyle özdeşleşen 'mavi yıldız' çiçekleriyle mora bürünen yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da bölgeye turlar düzenledi. Çiçeklerin ortalama 2 hafta süreyle görülebilecek olması nedeniyle yaylaya akın edenler, yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Havanın güneşli olmasıyla manzaranın tadını çıkaranların yanı sıra yabancı turistler de yaylaya geldi. Yaylaya gezintiye çıkan ve piknik yapanlar, fotoğraf çektirdi. Özellikle yöresel motif işlemeli, rengarenk giysilerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatan Ağasar kıyafetli kadın ziyaretçiler, yaylada fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu. Yöresel kıyafetli kadınların kız çocuklarına da aynı kıyafeti giydirerek, 'mavi yıldız' çiçeklerinin içinde yürüyüş yapması renkli görüntüler oluşturdu. Çevresi ağırlıkla ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili yaylada fotoğraf tutukları da kartpostallık manzarayı fotoğraflamaya çalıştı. Birçok dağcılık kulübünün üyeleri de yürüyerek, ulaştıkları yaylada gezinti yaptı.