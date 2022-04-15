Haberler Yaşam Moskova kruvazörü battı mı? Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? | SON DAKİKA Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı!

Giriş Tarihi: 15.04.2022 00:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 00:08

Moskova kruvazörü battı mı? Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? | SON DAKİKA Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı!

50. gününde devam eden Rusya Ukrayna Savaşı sırasında Ukrayna tarafından vurulduğu iddia edilen ve Kırım İlhakı döneminde büyük rol üstlenen savaş gemisi olan Moskova Kruvazörü son dakika gelişmesiyle gündeme geldi. Rusya tarafından geminin son durumuna ilişkin yapılan açıklama sonrasında "Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.