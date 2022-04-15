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Haberler Yaşam Moskova kruvazörü battı mı? Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? | SON DAKİKA Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 00:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 00:08

Moskova kruvazörü battı mı? Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? | SON DAKİKA Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı!

50. gününde devam eden Rusya Ukrayna Savaşı sırasında Ukrayna tarafından vurulduğu iddia edilen ve Kırım İlhakı döneminde büyük rol üstlenen savaş gemisi olan Moskova Kruvazörü son dakika gelişmesiyle gündeme geldi. Rusya tarafından geminin son durumuna ilişkin yapılan açıklama sonrasında "Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.

Moskova kruvazörü battı mı? Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? | SON DAKİKA Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı!

"Moskova kruvazörü battı mı?" sorusu Rusya Ukrayna Savaşının 50. Gününde merak konusu oldu. Ukrayna tarafından Neptün füzesiyle vurulduğu iddia edilen savaş gemisinden gelen son dakika bilgisi sonrasında detayları öğrenmek isteyenler "Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | MOSKOVA KRUVAZÖRÜ BATTI MI, ÖZELLİKLERİ, FİYATI NEDİR?

"Moskova kruvazörü battı mı?" sorusu yanıtları ve diğer tüm son dakika haberleri şöyle;

Moskova kruvazörü battı mı? Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? | SON DAKİKA Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı!

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI SON DAKİKA AÇIKLADI!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosu'na ait "Moskova" kruvazörünün battığını bildirdi.

Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

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Moskova kruvazörü battı mı? Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? | SON DAKİKA Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı!

Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı." ifadesi kullanıldı.

Kruvazörün mürettebatının, bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edildiği hatırlatıldı.

Moskova kruvazörü battı mı? Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? | SON DAKİKA Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı!

GEMİNİN YÜZER OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, gemide çıkan yangın nedeniyle mühimmatın patladığını, bir süre sonra yangının kontrol altına alındığını ve mühimmat patlamalarının durdurulduğunu bildirmişti.

Geminin yüzer durumda olduğu belirtilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve geminin limana çekilmesi çalışmalarının başladığı ifade edilmişti.

Moskova kruvazörü battı mı? Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazörü battı mı, özellikleri, fiyatı nedir? | SON DAKİKA Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı!

UKRAYNA, MOSKOVA KRUVAZÖRÜNÜ VURDUĞUNU DUYURMUŞTU

Ukrayna makamları, 13 Nisan'da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

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