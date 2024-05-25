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Haberler Yaşam Motokurye Zeynel Bilgiç 750 metre sürüklenerek can verdi: Diploma ve motosiklet detayı kahretti!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 16:02

Motokurye Zeynel Bilgiç 750 metre sürüklenerek can verdi: Diploma ve motosiklet detayı kahretti!

Korkunç kaza İzmir'de meydana geldi. Bir hafta önce satın aldığı motosikletle bariyerlere çarpan 23 yaşındaki Zeynel Bilgiç yaşamını yitirdi. Motokuryelik yapan Bilgiç'in birkaç gün önce üniversiteden mezun olduğu, tatil için Aydın'ın Didim ilçesine giderken kaza yaptığı öğrenildi. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi…

DHA
Motokurye Zeynel Bilgiç 750 metre sürüklenerek can verdi: Diploma ve motosiklet detayı kahretti!

Yürekleri yakar kaza, öğle saatlerinde Zafer Payzın Köprülü Kavşağı'nda yaşandı. 23 yaşındaki Zeynel Bilgiç'in kontrolünü kaybettiği 01 AOL 146 plakalı motosiklet, bariyere çarptı.

Motokurye Zeynel Bilgiç 750 metre sürüklenerek can verdi: Diploma ve motosiklet detayı kahretti!

ZEYNEL BİLGİÇ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlileri, Bilgiç'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, motosiklet kaza yerinden 750 metre ileride bariyerlere dayanmış halde bulundu.

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Motokurye Zeynel Bilgiç 750 metre sürüklenerek can verdi: Diploma ve motosiklet detayı kahretti!

Bilgiç'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Motokuryelik yapan Bilgiç'in kaza yaptığını duyan iş arkadaşları olay yerine geldi.

Motokurye Zeynel Bilgiç 750 metre sürüklenerek can verdi: Diploma ve motosiklet detayı kahretti!

MOTOSİKLETİ 1 HAFTA ÖNCE SATIN ALMIŞ
Zeynel Bilgiç'in 2 gün önce iş yerinden izin aldığı ve kısa süre önce Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olduğu belirtildi.

Motokurye Zeynel Bilgiç 750 metre sürüklenerek can verdi: Diploma ve motosiklet detayı kahretti!

Bu arada, bir hafta önce motosiklet satın alan Bilgiç'in tatil için Aydın'ın Didim ilçesine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

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