Haberler
Yaşam
Motokurye Zeynel Bilgiç 750 metre sürüklenerek can verdi: Diploma ve motosiklet detayı kahretti!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
16:02
Motokurye Zeynel Bilgiç 750 metre sürüklenerek can verdi: Diploma ve motosiklet detayı kahretti!
Korkunç kaza İzmir'de meydana geldi. Bir hafta önce satın aldığı motosikletle bariyerlere çarpan 23 yaşındaki Zeynel Bilgiç yaşamını yitirdi. Motokuryelik yapan Bilgiç'in birkaç gün önce üniversiteden mezun olduğu, tatil için Aydın'ın Didim ilçesine giderken kaza yaptığı öğrenildi. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi…