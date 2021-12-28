Milli Piyango 2022 çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı! Milli Piyango Online tarafından 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılbaşı çekilişinin büyük ikramiye bedeli 120 milyon TL olarak belirlendi. Zengin olma hayali ile biletlerini satın alan şans oyunu severler, MPİ 2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak sorusu ile birlikte Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme ekranı araştırması yapıyor. Büyük bir heyecana tanıklık edecek olan çekilişin, saati ve kanalı belli oldu. Peki, MPİ 2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme ekranı