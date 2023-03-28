Haberler Yaşam MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak! 2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 28.03.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 14:25

MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak! 2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

MSB Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında Bakanlık bünyesine 30 bin 62 kişilik alım yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda adaylar ise "2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadrolar ve kontenjanlar belli oldu mu?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte MSB 30 bin 62 kişilik personel alımı başvuru sürecine dair tüm detaylar.