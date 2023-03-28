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Haberler Yaşam MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak! 2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 14:25

MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak! 2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

MSB Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında Bakanlık bünyesine 30 bin 62 kişilik alım yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda adaylar ise "2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadrolar ve kontenjanlar belli oldu mu?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte MSB 30 bin 62 kişilik personel alımı başvuru sürecine dair tüm detaylar.

MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak! 2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

MSB personel alımı başvuru süreci için gözler detaylara çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihi hakkında henüz bir duyuru yapılmadı ancak Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Bakan Akar; "Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor." İfadelerini kullandı. Peki, MSB personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadrolar ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar.

MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak! 2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularındaki diğer değerlendirmelerinin yanı sıra personel temini konusunda da açıklamalarda bulundu.

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MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak! 2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askerî öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. "

MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak! 2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

"2 Nisan'da yapılacak askerî öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. "

MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak! 2023 MSB personel alımı başvurusu ne zaman nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

"Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Millî Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

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