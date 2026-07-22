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Haberler Yaşam MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı
Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:49 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 15:09

MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı

Türk savunma sanayisi dünya tarafından gıptayla takip edilirken, MSB yeni bir başarıyı daha görüntüleriyle birlikte paylaştı. MSB, "Tam isabet sağlayan AKYA, hedefi başarıyla imha ederek Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerine yer verdi.

AA
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MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosunun 11 Haziran'da hedef gemiyi tam isabetle vurduğu faaliyete ilişkin görüntüyü paylaştı.

MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından M/G Sokullu Mehmet Paşa adlı hedef gemiye başarıyla ateşlendi.

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MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı

Tam isabet sağlayan AKYA, hedefi başarıyla imha ederek Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı
MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı
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MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı
MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı
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