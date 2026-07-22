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MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı
Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 15:09
MSB görüntüleri paylaştı! ROKETSAN geliştirdi, tam isabetle vurdu! Türk savunma sanayisinden yeni başarı
Türk savunma sanayisi dünya tarafından gıptayla takip edilirken, MSB yeni bir başarıyı daha görüntüleriyle birlikte paylaştı. MSB, "Tam isabet sağlayan AKYA, hedefi başarıyla imha ederek Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerine yer verdi.