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MSB paylaştı: 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1'in gözünden bakmak ister misiniz?
Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
11:23
MSB paylaştı: 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1'in gözünden bakmak ister misiniz?
Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi gibi anlamlı bir günde açıldı. İki kıta arasındaki mesafeyi 6 dakikaya indiren ve dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü ünvanına da sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Öte yandan dev eserle ilgili Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 uydusunun çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntü hayran bıraktı.