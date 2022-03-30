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Haberler Yaşam MSB paylaştı: 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1'in gözünden bakmak ister misiniz?
Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 11:23

MSB paylaştı: 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1'in gözünden bakmak ister misiniz?

Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi gibi anlamlı bir günde açıldı. İki kıta arasındaki mesafeyi 6 dakikaya indiren ve dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü ünvanına da sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Öte yandan dev eserle ilgili Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 uydusunun çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntü hayran bıraktı.

MSB paylaştı: 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1’in gözünden bakmak ister misiniz?

DEV ESER YİNE HAYRAN BIRAKTI!

Milli Savunma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

MSB paylaştı: 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1’in gözünden bakmak ister misiniz?

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "18 Mart 2022'de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz" ifadeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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MSB paylaştı: 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1’in gözünden bakmak ister misiniz?

Paylaşılan görüntüler dev esere bir kez daha hayran bıraktı.

MSB paylaştı: 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1’in gözünden bakmak ister misiniz?

İşte o görüntüler!

MSB paylaştı: 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1’in gözünden bakmak ister misiniz?

BAKANLIKTAN '1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ' AÇIKLAMASI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca "1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız" açıklaması yapıldı.

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