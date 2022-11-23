MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? MSB 18 ilde 1098 kişilik personel alımı yapıyor!

MSB personel alımı başvuru ekranı ile işlemler devam ederken yapılan duyuruda 18 ilde, 89 farklı meslekten işçi alınacağı kaydedilmişti. Bu noktada ise "2022 MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İlanın en çok dikkat çeken kısmı adaylardan KPSS şartı aranmaması oldu. Peki, 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan o detaylar.