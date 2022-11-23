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Giriş Tarihi: 23.11.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 14:52

MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? MSB 18 ilde 1098 kişilik personel alımı yapıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 ayrı şehirde 89 meslek grubunda toplamda 1098 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığı ile başvuru işlemleri devam ederken öte yandan "2022 MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Muğla ve Hatay gibi büyük şehirlerde gerçekleştirilecek olan alımlarda KPSS şartı aranmıyor. Peki, 2022 MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir İşte tüm detaylar…

MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? MSB 18 ilde 1098 kişilik personel alımı yapıyor!

MSB personel alımı başvuru ekranı ile işlemler devam ederken yapılan duyuruda 18 ilde, 89 farklı meslekten işçi alınacağı kaydedilmişti. Bu noktada ise "2022 MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İlanın en çok dikkat çeken kısmı adaylardan KPSS şartı aranmaması oldu. Peki, 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan o detaylar.

MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? MSB 18 ilde 1098 kişilik personel alımı yapıyor!

2022 MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 farklı ilde 89 meslekten toplam 1098 personel alımı yapmak için İŞKUR üzerinden ilan yayınladı.

Yayınlanan ilana göre başvuru işlemleri 21 Kasım 2022 tarihi itibarıyla alınmaya başladı ve 25 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden özgeçmiş oluşturarak açılan ilanlara müracaat edebilecek.

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MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? MSB 18 ilde 1098 kişilik personel alımı yapıyor!

Söz konusu işçi alımı için en az ilköğretim ve lise mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

Adaylarda alım yapılacak meslekle ilgili sertifikalara ve belgelere sahip olması şartı aranırken KPSS şartı bulunmuyor.

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar 8 Aralık 2022 tarihinde yapılacak kura sonucunda göre sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecek.

MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? MSB 18 ilde 1098 kişilik personel alımı yapıyor!

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MSB işçi alımı başvuru işlemleri, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Gerekli şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaatlarını Milli Savunma Bakanlığı'na iletebilir.

Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından yapılabilir.

İŞKUR MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ

MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? MSB 18 ilde 1098 kişilik personel alımı yapıyor!

HANGİ İLLERDE VE KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak iller arasında İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Adana, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay, Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas ve Afyonkarahisar gibi şehirler bulunuyor.

En fazla işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarına yapılacak.

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