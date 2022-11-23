MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? MSB 18 ilde 1098 kişilik personel alımı yapıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 ayrı şehirde 89 meslek grubunda toplamda 1098 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığı ile başvuru işlemleri devam ederken öte yandan "2022 MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Muğla ve Hatay gibi büyük şehirlerde gerçekleştirilecek olan alımlarda KPSS şartı aranmıyor. Peki, 2022 MSB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir İşte tüm detaylar…