Haberler Yaşam MSÜ 2022 sınavına kaç kişi girdi, Milli Savunma Üniversitesi bu yıl kaç kişi alacak? 2022 MSÜ'ye kaç aday katıldı?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 20:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 20:56

MSÜ 2022 sınavına kaç kişi girdi, Milli Savunma Üniversitesi bu yıl kaç kişi alacak? 2022 MSÜ'ye kaç aday katıldı?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başlarken öte yandan Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM iş birliğinde gerçekleşen sınava katılım sağlayan aday sayısı da merak ediliyor. 81 il genelinde düzenlenen sınavda 2021 senesinde 451 bin 272 aday katılım sağlamıştı. Şimdilerde ise "2022 MSÜ sınavına kaç kişi girdi, Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yıl TSK bünyesindeki üniversitede eğitim almak ve görevlendirilmek isteyen adaylar 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen sınava katılım sağladı. Peki, MSÜ sınavına kaç kişi girdi, Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak? İşte tüm detaylar...