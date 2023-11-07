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Giriş Tarihi: 07.11.2023 01:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 01:44

MSÜ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM TAKVİMİ...

MSÜ 2024 sınav tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurusuna göre Milli Savunma üniversitesi sınav tarihleri ve başvuru tarihleri belli oldu. Sınava girecek binlerce aday, tarihleri yakından araştırıyor. Peki, MSÜ sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte, detayları…