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Giriş Tarihi: 07.11.2023 01:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 01:44

MSÜ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM TAKVİMİ...

MSÜ 2024 sınav tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurusuna göre Milli Savunma üniversitesi sınav tarihleri ve başvuru tarihleri belli oldu. Sınava girecek binlerce aday, tarihleri yakından araştırıyor. Peki, MSÜ sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte, detayları…

MSÜ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM TAKVİMİ...

MSÜ sınav tarihleri, ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte adaylara sunuldu. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde askeri öğrenci olmayı planlayan adaylar, sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki, MSÜ sınav tarihleri ve başvuru ne zaman?

MSÜ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM TAKVİMİ...

MSÜ 2024 SINAVI NE ZAMAN?

2024 MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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MSÜ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM TAKVİMİ...

MSÜ 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

MSÜ 2024 sınav başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. MSÜ sınavı için geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

MSÜ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM TAKVİMİ...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) SINAVI NEDİR? MSÜ SINAVLARI NASIL OLUYOR?

MSÜ Sınavı, Milli Savunma Üniversitesine alınacak olan askeri öğrenci adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı bilgi düzeylerini ölçen bir sınavdır. MSÜ Sınavı 120 sorudan oluşmaktadır. MSÜ Sınavı 165 dakika sürmektedir.

MSÜ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM TAKVİMİ...

2024 MSÜ BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla http://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapabileceklerdir.

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