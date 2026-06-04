Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ 2026 SON DURUM | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nerden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:26

MSÜ 2026 SON DURUM | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nerden ve nasıl sorgulanır?

"2026 MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?" soruları adaylar tarafından heyecanla araştırılıyor. Böylece 25 Mart – 24 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen MSÜ tercihlerinin ardından sonraki süreç ön plana çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, sonuç ekranına dair detaylar da merak ediliyor.

  • ABONE OL
MSÜ 2026 SON DURUM | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nerden ve nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 MSÜ sürecinde, tercih işlemlerinin ardından sonuç detayları gündeme geldi. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları bünyesinde eğitim almak isteyen adayların dikkati MSÜ tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda.

MSÜ 2026 SON DURUM | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nerden ve nasıl sorgulanır?

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı.

Ancak önceki yılların takvimi incelendiğinde, 2025 yılında tercih sürecinin 24 Mart'ta başlayıp 21 Nisan'da tamamlandığı ve sonuçların 24 Haziran'da ilan edildiği görülüyor.

Bu örnek doğrultusunda, 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarının da benzer şekilde Haziran ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ 2026 SON DURUM | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nerden ve nasıl sorgulanır?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylara ayrıca posta ya da farklı bir yöntemle bilgilendirme yapılmayacak. Bu nedenle adayların, gelişmeleri kaçırmamak için ilgili internet adresini düzenli olarak kontrol etmeleri önem arz ediyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
MSÜ 2026 SON DURUM | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nerden ve nasıl sorgulanır?

SONUÇLAR AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLACAK?

Tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçerek mülakatlara çağrılan adaylar, Ankara'da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan ikinci aşama sınavlarına katılacaklar.

MSÜ 2026 SON DURUM | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nerden ve nasıl sorgulanır?

Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:

  • Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi
  • Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme
  • Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
  • Mülakat
  • Sağlık Muayenesi
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MSÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA