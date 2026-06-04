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MSÜ 2026 SON DURUM | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nerden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:26
MSÜ 2026 SON DURUM | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nerden ve nasıl sorgulanır?
"2026 MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?" soruları adaylar tarafından heyecanla araştırılıyor. Böylece 25 Mart – 24 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen MSÜ tercihlerinin ardından sonraki süreç ön plana çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, sonuç ekranına dair detaylar da merak ediliyor.