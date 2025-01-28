Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 08:23

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025) başvuruları sona erdi. Başvuru süresini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihi ve ücretini öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. 2025 yılı için MSÜ geç başvuru tarihleri ve ücret bilgileri, ÖSYM sınav takviminde açıklandı. Askeri öğrenci adaylarının katılacağı bu sınav, Şubat ayında yapılacak. Peki, MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar ve sınav günü hangi tarih?

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları sona erdi. ÖSYM tarihleri doğrultusunda sınavın başvuruları 27 Ocak 2025 tarihinde sona erdi. Başvuru yapamayan adaylar ise MSÜ geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. Peki, 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

2025 MSÜ BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi doğrultusunda Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları sona erdi.

Takvime göre 2025 MSÜ başvuruları, 2-27 Ocak tarihleri arasında alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

MSÜ geç başvuruları, 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artışla ödenmektedir.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

MSÜ geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA