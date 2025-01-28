MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları sona erdi. ÖSYM tarihleri doğrultusunda sınavın başvuruları 27 Ocak 2025 tarihinde sona erdi. Başvuru yapamayan adaylar ise MSÜ geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. Peki, 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?