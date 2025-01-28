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MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
08:23
MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025) başvuruları sona erdi. Başvuru süresini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihi ve ücretini öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. 2025 yılı için MSÜ geç başvuru tarihleri ve ücret bilgileri, ÖSYM sınav takviminde açıklandı. Askeri öğrenci adaylarının katılacağı bu sınav, Şubat ayında yapılacak. Peki, MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar ve sınav günü hangi tarih?