Haberler Yaşam MSÜ ne zaman? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 29.03.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 12:37

MSÜ ne zaman? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ sınav tarihleri duyuruluyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi sınav giriş yerleri sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ÖSYM AİS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, 2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı sorusu da yanıt buldu. Peki MSÜ ne zaman, sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı