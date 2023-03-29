Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ ne zaman? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.03.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 12:37

MSÜ ne zaman? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ sınav tarihleri duyuruluyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi sınav giriş yerleri sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ÖSYM AİS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, 2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı sorusu da yanıt buldu. Peki MSÜ ne zaman, sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

MSÜ ne zaman? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yerini almak isteyen adaylar MSÜ sınav tarihi araştırması yapıyor. En çok araştırılan konuların başında 2023 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi geliyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusunda, MSÜ sınav yerlerinin açıklandığı bildirildi. Peki MSÜ ne zaman? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

MSÜ ne zaman? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

MSÜ SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ ne zaman? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

MSÜ NE ZAMAN? 2023

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

MSÜ ne zaman? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
MSÜ ne zaman? 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
SON DAKİKA